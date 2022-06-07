  • 7 Июнь 2022
USD 08.06.2022 60.9565 -0.1529
USD ММВБ  
EUR 08.06.2022 64.5699 -0.2970
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербург и Ленобласть займутся мониторингом состояния Ладожского озера

Автор:


© Фото: Википедия

Темы дня

В ближайшее время появится Совет регионов, который будет заниматься мониторингом экологического состояния Ладожского озера. Соответствующее решение на совместном заседании было принято губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Совещание посвятили состоянию водных ресурсов, расположенных на территории двух субъектов федерации. По словам экспертов, количество очистных сооружений за последние десять лет увеличилось в два раза. Таким образом в Петербурге очищают 99,6% всех сточных вод.

Губернаторы решили сотрудничать в сфере переработки строительных отходов. Также собираются создать единую цифровую платформу для контроля за их вывозом. Беглов подчеркнул, что уже утверждена единая концепция по обращению с ТКО, а также прилагаются усилия по синхронизации территориальных схем. По его словам, благодаря созданию совместной современной инфраструктуры будет возможно достигнуть поставленных президентом Владимиром Путиным.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!
    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram