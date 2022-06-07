Петербург и Ленобласть займутся мониторингом состояния Ладожского озера

В ближайшее время появится Совет регионов, который будет заниматься мониторингом экологического состояния Ладожского озера. Соответствующее решение на совместном заседании было принято губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Совещание посвятили состоянию водных ресурсов, расположенных на территории двух субъектов федерации. По словам экспертов, количество очистных сооружений за последние десять лет увеличилось в два раза. Таким образом в Петербурге очищают 99,6% всех сточных вод.

Губернаторы решили сотрудничать в сфере переработки строительных отходов. Также собираются создать единую цифровую платформу для контроля за их вывозом. Беглов подчеркнул, что уже утверждена единая концепция по обращению с ТКО, а также прилагаются усилия по синхронизации территориальных схем. По его словам, благодаря созданию совместной современной инфраструктуры будет возможно достигнуть поставленных президентом Владимиром Путиным.