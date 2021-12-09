На восточном участке петербургской КАД грузовик растерял сваи

В Петербурге на восточном участки Кольцевой автодороги грузовой автомобиль растерял сваи. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Упрдор «Северо Запад».

Авария произошла около двух часов дня на 50 километре внешнего кольца КАД. Грузовик столкнулся с барьерным ограждением, уходя от столкновения со стоящей на «аварийке» ГАЗелью.

«В результате кузов грузовика частично оказался на внутреннем кольце КАД, а груз рассыпался на внешнем кольце (заняты вторая, третья и четвертая полосы). На внутреннем кольце в момент ДТП здесь же произошло попутное столкновение двух легковых и одного грузового автомобилей — заняты первая и третья полосы», — рассказали представители ведомства.

ДТП обошлось без пострадавших. На участке дороги образовалась внушительных размеров пробка.