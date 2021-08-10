Маршрут КАД-2 определят до конца 2021 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о будущем КАД-2. Александр Дрозденко, во вторник, 10 августа, сообщил, что КАД-2 определят до конца 2021 года. После этого будет проходить оформление документов под акт выбора трассы. Об этом н заявил на пресс-конференции.

Кроме того, глава Ленобласти отметил, что планируется развивать несколько вариантов маршрута. КАД-2 могут проложить до Кировска «по бетонке А-120», а следующий участок трассы проложат по автодороге «Россия».

Также Дрозденко добавил, что между двумя кольцевыми дорогами возведут жилые дома. Конечное решение по маршруту будет зависеть от того, сколько земли необходимо будет убирать во время проекта.