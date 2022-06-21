Вокруг Петербурга построят КАД-2 к 2027 году

В Петербурге возобновят строительство КАД-2 вокруг города. Проект планируют сдать к 2027 году.

В текущем, 2022-м, специалисты проведут работу по трассировке. Помимо этого, согласно плану, хотят успеть выйти на проектирование, сообщает АБН.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что указанные средства уже прописаны в «пятилетке». В этом году специалисты планирую сконцентрировать на трассировке и ее утверждении. Строительство трассы будет проходить на деньги из Фонда национального благосостояния.

Отмечается, что новая трасса будет работать на платной основе. Въезд на нее станет возможным только при оплате.

Напомним, еще в 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил возобновить проект строительства КАД-2. А в сентября того же года руководитель «Автодора» упоминал, что новую проезжую часть могут представить уже в 2024-м.