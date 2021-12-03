Водители заплатили за возможность постоять в пробке на М-11

Многочасовые пробки на въезде в Петербург 1 и 2 декабря обернулись для водителей незапланированными тратами. Как сообщает 47news.ru, за 13-километровый отрезок платной магистрали Москва-Петербург многие заплатили вместо 60 рублей 1600.

Переплаты были вызваны скопившимися на участке от Колпино до КАД пробками. Автомобилисты были вынуждены стоять в них более двух часов, отсюда и сильно возросшие траты.

В компании "Магистрали двух столиц" тем, кто несправедливо лишился денежных средств, предложили письменно обратиться в ООО "Автодор-Платные Дороги" с подробным описанием ситуации. К жалобе следует приложить чеки, подтверждающие факт оплаты проезда.