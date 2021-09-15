С 16 сентября в Петербурге восстановят 18 автобусных маршрутов

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в Северной столице на некоторых направлениях увеличится количество автобусов. Так, с 16 сентября СПб ГУП «Пассажиравтотранс» будет увеличивать число общественного транспорта, которое будет работать на востребованных направлениях в разных районах Северной столицы.

Всего будет восстановлено 18 маршрутов, среди которых такие, как № 3, 6, 9, 12, 15, 24, 27, 86, 93, 106, 107, 154, 178, 184, 186, 196, 200 и 356. Также в пресс-службе Комтранса отметили, что в ведомстве следят за пассажиропотоком и своевременно усиливают количество подвижного состава на маршрутах.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, до 15 мая 2022 в Петербурге начнут ездить экологичные автобусы. АО «Третий Парк» уже закупило 364 транспортных средства НЕФАЗ, 303 из которых будут ездить на сжиженном природном газе, а остальные на компримированном природном газе.