В Петербурге работникам городских транспортных предприятий подняли зарплаты

Комитет по транспорту Петербурга увеличил зарплаты для основного производственного персонала в подведомственных предприятиях. Речь идет о ГУП “Пассажиравтотранс”, ГУП “Горэлектротранс” и ГУП “Петербургский метрополитен”. В среднем зарплаты выросли на 8,22%.

В Комтрансе отмечают, что увеличение зарплат поспособствует созданию привлекательных условий для высококвалифицированных специалистов. Как отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, благодаря транспортному персоналу ежедневно обеспечивается бесперебойная работа общественного транспорта в городе. Также председатель добавил, что сегодня высок спрос на квалифицированные кадры в данной отрасли. Поэтому необходимо, чтобы уровень материального стимулирования на госпредприятиях оставался конкурентоспособным.

“Благодаря росту зарплат мы сможем обеспечить достойный уровень жизни действующим специалистам и привлечь молодые кадры”, — заявил Енокаев.

Стоит отметить, что надбавки к заработной плане были осуществлены без привлечение дополнительного финансирование из городской казны.

Так, в декабре средний уровень зарплаты водителей автобусов составит от 70 до 110 тысяч рублей, трамваев и троллейбусов – от 59 до 110 тысяч рублей, кондукторов – от 35 тысяч рублей, машинистов метро – от 100 тысяч рублей, диспетчеров состава – от 48 тысяч рублей.

На данный момент на предприятиях работают более 40 тысяч сотрудников, которым предоставляется полный социальный пакет. При этом в целом в Петербурге втрой месяц подряд растет спрос на водителей, которым предлагают зарплату примерно на уровне 85 тыс. рублей в месяц.