  • 5 Декабрь 2022
USD 06.12.2022 62.1849 +0.4100
USD ММВБ 16:32 62.3174  
EUR 06.12.2022 65.5205 +0.5337
EUR ММВБ 16:32 66.0673  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге работникам городских транспортных предприятий подняли зарплаты

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Комитет по транспорту Петербурга увеличил зарплаты для основного производственного персонала в подведомственных предприятиях. Речь идет о ГУП “Пассажиравтотранс”, ГУП “Горэлектротранс” и ГУП “Петербургский метрополитен”. В среднем зарплаты выросли на 8,22%.

В Комтрансе отмечают, что увеличение зарплат поспособствует созданию привлекательных условий для высококвалифицированных специалистов. Как отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, благодаря транспортному персоналу ежедневно обеспечивается бесперебойная работа общественного транспорта в городе. Также председатель добавил, что сегодня высок спрос на квалифицированные кадры в данной отрасли. Поэтому необходимо, чтобы уровень материального стимулирования на госпредприятиях оставался конкурентоспособным.

“Благодаря росту зарплат мы сможем обеспечить достойный уровень жизни действующим специалистам и привлечь молодые кадры”, — заявил Енокаев.

Стоит отметить, что надбавки к заработной плане были осуществлены без привлечение дополнительного финансирование из городской казны.

Так, в декабре средний уровень зарплаты водителей автобусов составит от 70 до 110 тысяч рублей, трамваев и троллейбусов – от 59 до 110 тысяч рублей, кондукторов – от 35 тысяч рублей, машинистов метро – от 100 тысяч рублей, диспетчеров состава – от 48 тысяч рублей.

На данный момент на предприятиях работают более 40 тысяч сотрудников, которым предоставляется полный социальный пакет. При этом в целом в Петербурге втрой месяц подряд растет спрос на водителей, которым предлагают зарплату примерно на уровне 85 тыс. рублей в месяц.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram