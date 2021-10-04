В Петербурге появятся два дополнительных экологичных автобуса

Об этом 4 октября сообщил Комтранс в своем телеграм-канале.

В Петербурге «Пассажиравтотранс» закупит еще два электробуса. Это стало возможным, так как при проведении аукциона на закупку автобусов в 2021 году у предприятия остались сэкономленные средства.

В городе уже эксплуатируются 10 экологичных автобусов с ночной зарядкой. ГУП «Пассажиравтотранс» приобрел их в рамках программы перехода на экологичные виды транспорта. По ней и планируется до конца 2021 года приобрести еще несколько электробусов.

«Новая техника будет отвечать всем современным требованиям: низкопольность, зарядки для телефонов, наличие современных систем кондиционирования, информирования и оплаты проезда. Электробус с ночной зарядкой будет располагать запасом хода не менее 240 км», — рассказала пресс-служба ведомства.

К 2024 году в Красногвардейском районе Петербурга появится новый парк на 400 экологичных автобусов.