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В Адмиралтейском районе неизвестный выстрелил в водителя автобуса из газового пистолета

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В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный выстрелил в водителя автобуса №2, предположительно, из газового пистолета. Полиция устанавливает детали произошедшего.

Инцидент произошел в среду, 28 декабря, около 08:30. Проверкой занимаются правоохранители. Об этом сообщает “МК в Петербурге”

В “Пассажиравтотрансе” рассказали, что, по предварительной информации, злоумышленник постучал в дверь кабины на остановке. Водитель открыл дверь, после чего неизвестный выстрелил в него из газового баллончика. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Преступник скрылся с места происшествия. Перевозчик внимательно следит за ситуацией.

Отметим, что в Комитете по транспорту уже не раз подчеркивали свою бескомпромиссную позицию по вопросам безопасности своих сотрудников. Руководство принимает необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников, а также привлечению к ответственности нарушителей.

Например, в октябре 2021 с целью минимизации рисков и угроз здоровью пеших инспекторов Комтранса были проведены курсы по самообороне. Такое решение было принято после нескольких случаев нападения со стороны автомобилистов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кингисеппе местный житель получил ранение из травматического оружия от мужчины, приревновавшего их общую знакомую. Хулиган задержан.

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