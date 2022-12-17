В Кингисеппе задержан хулиган, из-за ревности стрелявший из травмата в мужчину

В Кингисеппе местный житель получил ранение из травматического оружия от мужчины, приревновавшего их общую знакомую. Хулиган задержан.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 декабря в Кингисеппском районе Ленобласти мужчина. 1995 года рождения, самостоятельно обратился в медучреждение за помощью с ранениями от травматического оружия.

Полиция установила, что на улице Ковалевского в городе Кингисепп в ходе словесной перепалки, возникшей на почве ревности к общей знакомой неизвестный злоумышленник дважды выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В пятницу, 16 декабря, на 4-м километре Зеленогорского шоссе в поселке Солнечное экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль злоумышленника. Был задержан 41-летний подозреваемый.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кингисеппском районе Ленинградской области 27-летний местный житель был ранен из травматического пистолета в ходе словесного конфликта.