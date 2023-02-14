В Кингисеппе задержали хулигана, напавшего на мужчину на автомойке

В Кингисеппском районе Ленобласти был задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Злоумышленник вместе с подельником в ходе конфликта побили мужчину и стреляли в его сторону.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 февраля, в воскресенье в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство), оперативники произвели задержание ранее неоднократно судимого 34-летнего мужчины.

Ранее, 31 января, задержанный вместе с неустановленным лицом, находясь на территории автомойки, расположенной в Кингисеппе, в ходе конфликта избили мужчину 1989 года рождения, и несколько раз стрелял в сторону потерпевшего.

В результате инцидента потерпевшему потребовалась медицинская помощь и он был госпитализирован.

В настоящий момент правоохранители разыскивают второго злоумышленника.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга хулиган стрелял из травматического пистолета по выглянувшему в окно мужчине.