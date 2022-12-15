В Кингисеппе конфликт неизвестный в ходе конфликта два раза выстрелил в 27-летнего молодого человека

В Кингисеппском районе Ленинградской области словесный конфликт двух мужчин закончился стрельбой из пистолета. Полиция разыскивает стрелка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 14 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в одну из больниц Кингисеппа обратился 27-летний местный житель. Он отказался от госпитализации.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что у пострадавшего вспыхнул конфликт с неизвестным у дома по улице Ковалевского. В результате ссоры второй участник достал пистолет и начал стрелять в пострадавшего. Совершив два выстрела, он скрылся с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти утро у местного жителя выдалось отнюдь не доброе, так как выходя из квартиры он встретил соседа, который вместо приветствия произвел в сторону мужчины выстрел.