На Дмитрова мужчина решил пострелять из "травмата" по выглянувшему в окно петербуржцу

Во Фрунзенском районе Петербурга посреди ночи хулиган открыл стрельбу по петербуржцу, выглянувшему в окно. Злодей задержан, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 6 февраля, в половину первого ночи в полицию обратился мужчина, 1991 года рождения, проживающий на улице Димитрова. Заявитель сообщил, что в его сторону неизвестный произвел выстрел из предмета похожего на пистолет, когда он выглянул из окна. Мужчина в результате инцидента не пострадал.

В тот же день сотрудники правопорядка задержали на Белградской улице 45-летнего подозреваемого. У задержанного изъяли травматический пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кронштадте хулиган-рецидивист подпалил дверь квартиры своей знакомой.