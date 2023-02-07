В Кронштадте рецидивист поджог дверь квартиры подруги

В Кронштадтском районе неоднократно судимый мужчина решил подарить своей знакомой острых ощущений и подпалил входную дверь ее квартиры. Поджигатель был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 6 февраля, в полицию обратилась женщина, 1983 года рождения, которая сообщила, что ночью ее 43-летний знакомый, исходя из хулиганских побуждений, поджог входную дверь ее квартиры в доме на улице Восстания в городе Кронштадт.

В тот же день правоохранители по “горячим следам” задержали подозреваемого на Флотской улице. Хулиган был доставлен в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на набережной реки Мойки в Петербурге мужчина поджог входную дверь квартиры своей бывшей жены.