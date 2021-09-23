В Петербурге прошел конкурс «Лучший водитель автобуса»

В Санкт-Петербурге подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший водитель автобуса. Соревнование было организовано Министерством транспорта России и ОАО «НИИАТ». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

В конкурсе участвовало более 80 лучших водителей со всей России. В итоге, победителем оказался шофер автопарка №6 «Пассажиравтотранса» Александр Грагерт. Он выиграл в категории «автобус средней вместимости». Второе место досталось Александру Горошникову и Колпинского автобусного парка в категории «автобус большой вместимости».

Отметим, что победитель конкурса работает на маршруте №77. Теперь у него в салоне будет указан чемпионский титул.

В Комтрансе также поблагодарили команду за достойное выступление.