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Смольный объявил конкурс для автобусов, которые закупят на замену маршруткам

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© Фото: baltphoto.ru

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В Комитете по транспорту объявили о начале первого этапа транспортной реформы в городе.

В Петербурге начались первые конкурсы по автобусным маршрутам, которые появятся в городе в рамках транспортной реформы 2022 года. Об этом сообщает “МК в Питере”.

Конкурсы объявили в Смольном 9 июня, в среду.

Грядущая реформа позволит Петербургу избавиться от маршруток, от которых многие горожане мечтают давно избавиться. К началу программы опубликовали пять конкурсов. Всего в рамках реформы будет организовано 20 конкурсов на осуществление автобусных перевозок в 2022 – 2028 годах.

Как сообщает председатель Комтранса Кирилл Поляков, конкурсы объявлены заранее, чтобы участники смогли приобрести необходимое количество автобусов.

«До 2028 года у нас поменяется и карта социальных объектов. Существующая программа – строительство школ, поликлиник, больниц — все это должно быть обеспечено транспортным обслуживанием”, - отметил Поляков.

Кроме того, председатель Комитета по транспорту добавил, что перед введением транспортной реформы сотрудники ведомства закажут профессиональное исследование, а затем внесут изменения в документ планирования маршрутной сети, исходя из результатов.

Напомним, 347 новых маршрутов разделили на 20 закупок. На каждую из закупок будет организован отдельный конкурс.

 

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