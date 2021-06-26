Транспортную реформу разделили на три этапа

В Смольном приняли во внимание просьбу перевозчиков о поэтапном вводе нового транспорта на улицы Петербурга. Таким образом, у них появится больше времени на подготовку автобусов, трамваев и троллейбусов к жаркому лету следующего года. О решении переобъявить конкурсы по вводу новых маршрутов заявили в пресс-службе городской администрации.

Согласно планам Комтранса, небольшая подвижка в сроках подведения итогов позволит более тщательно выбрать наиболее подходящие варианты и обеспечить комфорт для пассажиров. К тому же, для общественного транспорта в связи с аномальной жарой, бушующей в Петербурге последнюю неделю, появилось наиболее главное требование – наличие кондиционеров.

Известно, что реформу разделили на три этапа: первый – вывод на маршруты 800 новых автобусов по-прежним маршрутам; второй и третий этапы продлятся два месяца - за этот период 2 000 автобусов появтся на новых маршрутах города.