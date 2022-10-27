В Петербурге менее 1% пассажиров ездят в общественном транспорте без билета

В Петербургу с 1 апреля началось внедрение. Новой модели транспортного обслуживания пассажиров за все это время было проверено более пяти миллионов пассажиров наземного транспорта на оплату проезда.

Как рассказали в пресс-службе Комтранса, в новом наземном транспорте, который работает без кондуктора, с начала транспортной реформы контролеры-ревизоры проверили свыше пяти миллионов пассажиров. За все время было проведено более 325 тысяч проверок на 276 маршрутах.

Отмечается, что по результатам этих проверок было выявлено всего менее 1% пассажиров, не оплативших проезд. Такое небольшое количество “зайцев” говорит о высокой платежной дисциплине жителей и гостей Северной столицы, отметили в пресс-службе.

Напомним, что штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Комтрансе рассказали, как водители проходят подготовку перед получением работы.