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Петербуржцам рассказали, куда обращаться с предложениями по НТМО

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© Фото: МК в Питере

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В Санкт-Петербурге продолжается третий и заключительный этап новой модели транспортного обслуживания. С момента реформы в городе поменялись маршруты, а также изменился способ оплаты проезда. Еще горожане теперь могут оставлять свои замечания и пожелания, дабы еще больше улучшить городской общественный транспорт.

Neva.Today рассказала о том, куда обратиться в случае, если возникли проблемы или же есть предложения. Основным каналом обратной связи является контакт-центр «Организатора перевозок». Свои предложения или замечания можно оставить по телефонам «горячей линии» (576-55-55 и 8-800-234-98-80), или через форму обратной связи на официальном сайте.

Также озвучить свои предложения петербуржцы могут в официальную группу Комитета по транспорту «Вконтакте». Важно отметить, что у комитета есть свои Telegram-канал «Начальник транспортного цеха». В нем публикуется вся актуальная информация.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Комтрансе рассказали, какие изменинеия произошли в общественном транспорте к началу осени.

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