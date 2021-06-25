Комтранс удовлетворил просьбу перевозчиков о поэтапном вводе нового транспорта на улицы Петербурга

В Смольном приняли во внимание просьбу перевозчиков о поэтапном вводе нового транспорта на улицы Петербурга. Таким образом, у них появится больше времени на подготовку автобусов, трамваев и троллейбусов к жаркому лету следующего года. О решении переобъявить конкурсы по вводу новых маршрутов заявили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает “МК в Питере”, в рамках масштабной транспортной реформы в городе заменят злополучные маршрутки на современные и комфортабельные автобусы. Однако в связи с изменениями ввод произойдет постепенно. Первый этап намечен к началу лета следующего года. Перевозчики подготовят общественный транспорт, оснащенный системами охлаждения для комфорта петербуржцев и гостей города.

Кроме того, в рамках конкурсных программ раздробили лоты, что позволяет перевозчикам стать более конкурентоспособными. Так, иногородние производители и небольшие компании смогут участвовать в конкурсе наряду с крупными городскими фирмами.

Согласно планам Комтранса, небольшая подвижка в сроках подведения итогов позволит более тщательно выбрать наиболее подходящие варианты и обеспечить комфорт для пассажиров. К тому же, для общественного транспорта в связи с аномальной жарой, бушующей в Петербурге последнюю неделю, появилось наиболее главное требование – наличие кондиционеров.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проверки общественного транспорта на предмет работоспособности кондиционеров в трамваях, автобусах и троллейбусах по инициативе Комитета по транспорту.