Комтранс увеличил количество рейсов на популярном маршруте № 24М

«Пассажиравтотранс», подведомственный Комитету по транспорту Петербурга, с 23 марта усилил автобусный маршрут № 24М, который был запущен на время ремонта «Ладожской». Теперь по вечерам на нем будет выполняться на три рейса больше.

Ранее Комитет по транспорту также сообщал об усилении популярного маршрута № 46, работающего в районе «Ладожской».

Напомним, 22 марта стало известно, что «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на приобретение 114 новых автобусов на сумму 3,39 млрд рублей. Закупка производится в рамках реализации комплексной стратегии Комитета по развитию общественного транспорта Петербурга.