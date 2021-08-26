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Вечером в среду на дорогах Петербурга образовались пробки в 8 баллов

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© Фото: baltphoto.ru

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Движение было затруднено практически во всех районах города.

В Санкт-Петербурге, вечером в среду, 25 августа, на дорогах города образовались большие пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» заторы на дорогах Северной столицы достигли 8 баллов. По данным сервиса, движение было затруднено практически во всех районах Петербурга.

В Центральном районе пробки образовались на набережной реки Фонтанки, Садовой улице, Невскому и Владимирскому проспектам, а также на Загородном проспекте, улице Правды и Лиговском проспекте.

Также заторы были замечены и в Василеостровском районе — на Малом проспекте и Среднем проспекте.

На дорогах Петроградского района водителям было также тяжело. Пробки образовались по Большому проспекту Петроградской стороны, по проспекту Медиков и Большой Пушкарской, а также по Чкаловскому проспекту.

Также стоит отметить, что в Адмиралтейском районе тоже образовались проблемы при движении на набережной Обводного канала, Двинской улице и Московском проспекте.

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