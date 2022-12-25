  • 25 Декабрь 2022
USD 24.12.2022 68.6760 -3.4546
USD ММВБ 00:05 72.3507  
EUR 24.12.2022 73.0407 -3.6039
EUR ММВБ 00:05 76.8570  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Полиция задержала разбойников, совершивших налет на салон связи и букмекерскую контору в Петербурге

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Полиция задержала двух мужчин, которые после двух совершенных разбоев в Петербурге направлялись в Москву. Скрыться им не позволили сотрудники ДПС в Твери, где злоумышленники и были пойманы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранним утром 19 декабря на проспекте Испытателей было совершено разбойное нападение на букмекерскую фирму. Вооруженный пистолетом грабитель, угрожая кассиру, забрал из кассового аппарата 75 тысяч рублей.

Затем, вечером 23 декабря было совершено аналогичное нападение на салон сотовой связи также на проспекте Испытателей. На этот раз злоумышленников было двое. Они похитили около двух десятков смартфонов и 100 тысяч рублей из кассы.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ (разбой).

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что к обоим преступлениям причастны одни и те же злодеи. Было установлено, что они выехали в сторону Москвы на автомобили Hyundai Solaris. В Тверской области, для поимки подозреваемых, местная дорожная полиция организовала искусственную пробку. В итоге злоумышленники были задержаны. Ими оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья, 21 и 20 лет.

Задержанных перевезли в Петербург для проведения следственных действий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в салоне связи на Испытателей двое разбойников угрожая продавцу пистолетом забрали 20 телефонов марки iPhone.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram