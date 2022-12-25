Полиция задержала разбойников, совершивших налет на салон связи и букмекерскую контору в Петербурге

Полиция задержала двух мужчин, которые после двух совершенных разбоев в Петербурге направлялись в Москву. Скрыться им не позволили сотрудники ДПС в Твери, где злоумышленники и были пойманы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранним утром 19 декабря на проспекте Испытателей было совершено разбойное нападение на букмекерскую фирму. Вооруженный пистолетом грабитель, угрожая кассиру, забрал из кассового аппарата 75 тысяч рублей.

Затем, вечером 23 декабря было совершено аналогичное нападение на салон сотовой связи также на проспекте Испытателей. На этот раз злоумышленников было двое. Они похитили около двух десятков смартфонов и 100 тысяч рублей из кассы.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ (разбой).

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что к обоим преступлениям причастны одни и те же злодеи. Было установлено, что они выехали в сторону Москвы на автомобили Hyundai Solaris. В Тверской области, для поимки подозреваемых, местная дорожная полиция организовала искусственную пробку. В итоге злоумышленники были задержаны. Ими оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья, 21 и 20 лет.

Задержанных перевезли в Петербург для проведения следственных действий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в салоне связи на Испытателей двое разбойников угрожая продавцу пистолетом забрали 20 телефонов марки iPhone.