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Петербуржцам назвали причины застревания автобусов в снегу на Васильевском острове

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В Петербурге 12 декабря рекордные осадки привели к проблемам на дорогах, в том числе и к застреваниям в снегу трех автобусов на Васильевском острове. Инциденты произошли на улице Челюскина из-за нерасчищенной улично-дорожной сети и образовавшейся снежной колеи.

Об этом рассказал представитель компании-перевозчика Роман Юренев. По его словам, на линии работают стандартные для перевозчика автобусы “Волгабас” средней вместимости, у которых нет проблем с проходимостью. Эти автобусы курсируют по многим маршрутам в Северной столице.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, циклон “Биргит” обрушил на Петербург обильные снегопады и сильный ветер. Из-за непогоды на дорогах города произошел коллапс — петербуржцы вечером встали в 10-балльные пробки. Сложившиеся ситуация не позволила оперативно производить уборку и вывоз снега с улиц города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик города рассказал в своем Telegram-канале, что 12 декабря в Северной столице выпали 15,7 миллиметра осадков. Таким образом этот рекорд приблизился к показателям 2009 года.

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