На КАД построят новый съезд

В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщили, что на севере Кольцевой автомобильной дороги (КАД) пройдет строительство нового съезда. В связи с этим с 11 августа по 21 ноября на участке внешнего кольца между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе будет перекрыта одна из полос.

Строители отмечают, что новый съезд и заезд КАД будет обеспечивать подъезд к ЖК «Морошкино», а также транспортную доступность к существующим объектам на юго-западе Всеволожского района.

На время строительства по второй и третьей полосам водители должны будут двигаться со скоростью не больше 50 км/ч. Вся информация о новых вводимых ограничениях будет появляться на табло.