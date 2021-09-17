Петербургское «Кольцо» открылось на развязке с КАД в Мурино

Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Петербургское «Кольцо» построили раньше сроков, его планировали запустить в конце года. 17 сентября на развязке с КАД, построенной в западном Мурино запустили дорожное движение.

Кольцевое пересечение связывает четыре съезда: два с внутреннего кольца КАД и два с внешнего. Планируется, что «Кольцо» сможет разгрузить транспортные потоки из города и обратно.

Теперь петербургские водители смогут объезжать застройку, пока ремонтные работы ведутся на еще одном участке дороги. «На одном из выездов столкнулись со сложностями по согласованию с компанией ФСК ЕС.

Объект несколько приостановлен, ведётся работа на уровне правительства региона, комитета по дорожному хозяйству по согласованию продолжения строительства данного объекта», — пояснил замдиректора по строительству ГКУ «Ленавтодор» Дмитрий Донской.