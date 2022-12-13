В Невском районе продлят улицу Дыбенко до Октябрьской набережной

В Невском районе Северной столицы продлят улицу Дыбенко. Правительство Петербурга утвердило соответствующий проект.

Как сообщает пресс-служба Смольного, улица Дыбенко будет продлена на участке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Предусматривается строительство магистральной улицы районного значения протяженностью 900 метров с четырьмя полосами движения, по две на каждую из сторон.

Реализовывать строительство будут в два этапа. Первый этап будет протяженностью около 310 метров будет выполнен застройщиком с последующей безвозмездной передачей этого участка в собственность города.

А второй этап планируется реализовать за счет средств городского бюджета или за счет одного из инвесторов, застроивших близлежащие территории. Сейчас часть дороги доступна для рабочего движение, отмечается в пресс-службе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге появится новая особая экономическая зона, которая будет расположена на съезде с КАД.