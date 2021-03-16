На развязке КАД с Приморским шоссе будет закрыта с 13 по 30 апреля

В Санкт-Петербурге с 13 по 30 апреля на транспортной развязке КАД с Приморским шоссе будет перекрыта разворотная петля на съезде №2.

Ограничение автомобильного движения на этом участке в направлении Ленинградской области будет связано с работами по окраске пилона. Работа будет организована в 2 смены с заранне утвержденным планом организации дорожного движения.

Кроме того, в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что временные рамки строительства могут сместиться из-за плохих погодных условий. Также начальник организации Илья Пузыревский отметил, что автомобильное движение по съезду №2, с внутреннего кольца КАД на Приморском шоссе в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме