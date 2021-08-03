С 4 и 5 августа на дорогах Петербурга введут новые ограничения

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщили, что в Санкт-Петербурге с 4 и 5 августа введут новые ограничения на некоторых участках дороги города для транспорта.

Так, с 4 по 6 октября движение по площади Труда от Английской набережной до улицы Якубовича будет перекрыто, в связи с прокладыванием инженерных сетей. Кроме того, с 3 августа по 27 введут ограничения по проспекту Обуховской Обороны от улицы Чернова до Володарского моста.

С 5 августа по 15 ноября из-за ремонта дорожного покрытия будет перекрыта Обуховская Оборона от Караваевской улицы до улицы Чернова, а со 2 по 3 октября движение перекроют по Обуховской Обороне от Караваевской до Шлиссельбургского шоссе.