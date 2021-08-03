Вечером 2 августа пробки достигли 9 баллов из-за ливня

Вечером, 2 августа, в Санкт-Петербурге прошел проливной дождь. В результате из-за стихии возникли многочисленные проблемы. Одним из таких затруднений стали девятибалльные пробки на дорогах Северной столицы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затрудненное движение образовалось во всех районах Петербурга. Водители столкнулись с трудностями проезда на Садовой улице, а также Владимирском и Невском проспектах.

Огромная пробка образовалась на Лиговском и Загородном проспектах, улице Правды и Ломоносова. Кроме того, в Петроградском районе пробки возникли на Большом проспекте, а таке проспекте Медиков и Большой Пушкарской.