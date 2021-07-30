С 31 июля по 2 августа в Петербурге начнутся новые дорожные ограничения

В пресс-службе ГАТИ Санкт-Петербурга сообщили, что в городе с 31 июля по 2 августа будут введены новые дорожные ограничения на некоторых участках.

С 31 июля по 3 октября будет перекрыто движение на участке проспекта Обуховской Обороны от улицы Крупской до набережной Обводного канала. Это будет связано с ремонтом дорожного покрытия в зоне трамвайных путей. По этой же причине с 31 июля по 3 сентября будет закрыто движение на проспекте Александровской фермы на участке Софийской улицы до путепровода Александровкой фермы.

Также с 31 июля по 2 августа, а также с 3 августа по 15 ноября будет ограничено движения около дома №3 на Будапештской улице.

Кроме того, с 1 по 19 августа будет перекрыта дорога на Турухтанные острова на участке от Портовой до Перевалочной улиц.