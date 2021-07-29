Хуснуллин поручил Автодору проработать вопрос строительства дороги вокруг Петербурга

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в четверг, 29 июля, журналистам, что поручил Автодору и Министерству транспорта РФ проработать вопрос о строительстве обхода Санкт-Петербурга.

«Дал поручение государственной компании "Автодор" вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники, примерные сроки реализации. После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение», — заявил вице-премьер.

Также Хуснуллин отметил, что вопрос о строительстве будущего объезда Северной столицы должен решиться в ближайшее время.