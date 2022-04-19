Сезон дорожного строительства начался в России

Начало сезона масштабного дорожного строительства объявил министр транспорта Виталий Савельев. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», к следующей зиме в России построят и реконструируют 28 километров федеральных и почти 1,6 тысячи километров региональных магистралей. На 6,5 тысячах километров федеральных и 16,8 тысячи километров региональных трасс проведут периодический и капитальный ремонт.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин пояснил, что для ремонта федеральных и региональных дорог используется песок, щебень, асфальтобетон и битум российского производства. Дефицита материалов не наблюдается.

Отмечается, что темпы проведения дорожных работ сохраняются — все ранее запланированные ремонты проходят по графику, в соответствие с заключенными контрактами. В частности, текущая экономическая ситуация не оказала влияния на такие масштабные проекты, как строительство обходов Волгограда, Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, обхода Владикавказа в Северной Осетии. Обход Анапы планируется достроить уже в этом году. Транзитный транспорт пойдет мимо курортного города. Некоторые проекты удается завершить с опережением сроков.

В Петербурге в наступившем сезоне запланирован ремонт более сотни дорог, 30 мостов и тоннелей. Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александр Богданов отметил, что это больше, чем в прошлом году.

Капитальный ремонт завершится на 11 магистралях. Таким образом общий километраж обновленных дорог превысит 3,8 км.