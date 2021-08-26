В Петербурге запустят движение по шести дорожным объектам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое в режиме ВКС провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Северной столице в 2021 году запустят рабочее движение по шести дорожным объектам.

«В 2021 году запланировано открыть рабочее движение на шести дорожных объектах. Пять строятся в рамках Адресной инвестиционной программы за счёт городского бюджета. Шестой - в рамках соглашения между городом и Федеральным дорожным агентством», — сообщил глава Петербурга.

Также Беглов добавил, что благодаря новым объектам, в городе улучшится транспортная доступность конкретных районов.

Так, в начале сентября запустят движение по участку Софийской улицы от пересечения с дорогой на Колпино до Заводского проспекта. Также в начале следующего месяца планируют открыть продолжение Варшавской улицы на участке от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы.

Кроме того, к ноябрю планируют сдать участок дороги, который свяжет улицу Сарицкую и Петербургское шоссе. Дорога улучшит транспортную доступность нового жилого района рядом с «Экспофорумом».