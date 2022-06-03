Из Петербурга в Екатеринбург можно будет доехать на машине за 17 часов

Время в пути из Петербурга в Екатеринбург собираются сократить почти вдвое. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ремонтные работы уже ведутся на дорожных коридорах России. По словам Хуснуллина, время в пути между городами сейчас составляет около 30 часов. Дорогу собираются расширить до четырех полос, тогда время сократится до 17,5 часов. Также он отметил в своем телеграм-канале, что планируют расширить до четырех полос 1900 км дорог маршрута Европа - Западный Китай.

Хуснуллин заявил, что дорожная "пятилетка" поможет реализовать коридор Запад - Восток. Этот коридор связывает такие города как Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и Курган. За 3,5 года планируют воплотить в жизнь проект свыше 1600 км пути.