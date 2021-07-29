За месяц Комтранс зафиксировал около 14 тыс. нарушений правил парковки

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что за месяц сотрудники ведомства зафиксировали 13 тысяч 783 нарушения правил парковки на 400 улицах Северной столицы. Также сообщается, что в отношении водителей было составлено 299 протоколов за неправильно припаркованные транспортные средства. Об этом стало известно "МК в Питере".

Петербуржцы отметили высокую работу ведомства. Благодаря действиям Комтранса и контролю со стороны Смольного движение на дорогах Петербурга стало намного свободнее. В пресс-службе Комтранса также отметили, что в лучшую сторону изменились Гражданский, Среднеохтинский и Ленинский проспекты.

Кроме того, за месяц улучшилось транспортное сообщение в историческом центре.