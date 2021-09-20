С 20 сентября в Петербурге по 71 улице введут новые зоны платной парковки

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что в рамках обустройства зоны единого городского парковочного пространства с 20 сентября 2021 года по 71 улице Центрального района введут новые зоны платной парковки. Будет введен частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта с установкой соответствующих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».



Также в ведомстве заявили, что первое время новые зоны будут работать в тестовом режиме. Точную дату введения в эксплуатацию новых платных парковок Комтранс назовет после окончания всех работ по обустройству улиц техническими средствами организации дорожного движения.

Кроме того, важно отметить, что плата за стоянку автомобилей взиматься не будет. Однако если будут нарушены правила парковки, последует штраф. В связи с этим в ведомстве просят водителей быть предельно внимательными и обращать внимание на все знаки дорожного движения.