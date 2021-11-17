Комтранс запускает чат-бот «Парковки Санкт-Петербурга»

В Петербурге начинает работу чат-бот «Парковки Санкт-Петербурга». Его запускает комитет по транспорту.

Новый чат-бот состоит из шести разделов и расскажет горожанам о действующих тарифах и способах оплаты парковки. Он также предоставит информацию о зоне уже действующей платной парковки и той, которая заработает с 1 декабря текущего года. Увидеть границы зон можно будет на интерактивной карте.

Чат-бот также предоставит перечень категорий граждан, которые могут оформить льготные парковочные разрешения, и перечислит документы, которые им для этого потребуются. Уже получившие штраф за неоплату парковки могут узнать, как их начисляют и как обжаловать постановление.

В скором времени в чат-боте также появится функция поиска по улицам с номером парковочной зоны и конкретным отрезком, где действует платная парковка.