На ремонт Пискаревского проспекта потратят более 688 млн рублей

В субботу, 24 июля, в Санкт-Петербурге начался ремонт Пискаревского проспекта. Дорожные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На проспекте будет производиться замена асфальта, а также тротуара. Все это будет проходить в 2 этапа.

Первый этап ремонта затронет участок от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода, второй этап — от Пискаревского путепровода до Муринской дороги. Окончание работ планируется на середину октября.

В пресс-службе Смльного отметили, что из федерального бюджета на обновление дорожного участка будет выделено 688 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступил АО «ВАД».