Участок Большого Сампсониевского перекроют

В Петербурге с 27 июля по 12 августа движение по Большому Сампсониевскому проспекту ограничат на участке от Нейшлотского переулка до Малого Сампсониевского проспекта. Там будут прокладывать инженерные сети.

На улице Маяковского с 28 июля по 14 августа из-за прокладки теплосетей ограничат движение транспорта. Работы пройдут на отрезке от улицы Жуковского до Ковенского переулка.

Из-за ремонта дорог с 29 июля по 12 августа ограничат движение транспорта на Пискаревском проспекте на развязке с КАД. Съезды с данной развязки будут закрываться поэтапно.

Также с 30 июля по 12 августа из-за прокладки водопроводных сетей перекроют участок по улице Одоевского, от Уральской улицы до Сазоновской улицы.