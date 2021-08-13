Движение транспорта по Пискаревскому проспекту ограничат из-за ремонта

В Петербурге с 14 августа по 15 сентября по Пискаревскому проспекту от КАД до Ручьевского путепровода ограничат движение в связи с продолжением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С 16 по 25 августа по улице Маршала Говорова от Урхова переулка до Лермонтовского переулка ограничат проезд из-за прокладки водопровода. Работы проведет ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Также для прокладки теплосети перекроют движение по проспекту Пархоменко с 16 по 19 августа от 2-го Муринского проспекта до Болотной улице и с 20 по 22 августа от Болотной улицы до Институтского проспекта. Работы ведет АО "СГЭМ".

Поэтапно ограничат движение траспорта с 17 по 31 августа по улице Руставели и боковому проезду от проспекта Науки до Северного проспекта из-за работ по прокладке теплосети.