На ремонт проспекта Маршала Блюхера уйдет почти 200 миллионов рублей

В Петербурге на 2022 год запланирован ремонт проспекта Маршала Блюхера в Калининском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ремонтные работы начнутся летом.

Будет отремонтирован участок протяженностью 3,5 километра от Полюстровского до Пискаревского проспекта. Во время работ заменят асфальтовое покрытие на тротуарах и проезжей части, а также бордюрный камень.

Общая стоимость работ оценивается в 198 миллионов рублей. Проспект Маршала Блюхера предыдущий раз ремонтировали в 2014 году.

На 2022 год в Петербурге запланирован ремонт примерно 80 километров дорог. На это потратят 4,5 миллиарда рублей.