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До конца года в Петербурге отремонтируют 140 км дороги

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В Северной столице подходит к концу ремонтный сезон в рамках проекта “Безопасные качественные дороги”. До конца 2022 года новый асфальт положат на 140 километров дороги.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, на данный момент ремонт дороги завершен на 50 улицах и проспектах города. Так, с апреля дорожное полотно обновили на проспекте Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта, проспекте Маршала Блюхера от Полюстровского до Пискаревского проспекта, проспекте Ленина в Кронштадте, на участке Богатырского проспекта от Коломяжского до Байконурской улицы, на улице Лени Голикова, части Киевского шоссе, Приморского, Пулковского и Московского шоссе, а также Свердловской набережной.

В Смольном отметили, что выполнению большего объема работ в городе на Неве поспособствовал нацпроект “Безопасные качественные дороги”. Отмечается, что специалисты во время выполнения ремонтных работ используют современные технологии. Сейчас работы продолжаются на Витебском проспекте, где обновить дорогу собираются до 16 декабря.

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