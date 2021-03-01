Глава Комтранса рассказал, что ждет транспорт Петербурга в 2022 году

На всех маршрутах общественного транспорта Петербурга вскоре станет работать полный набор льгот. Об этом председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал в интервью 78.ru.



По его словам, набор льгот будет распространяться на межрегиональные и пригородные маршруты, которые пройдут до ближайших поселков и городов, расположенных на территории Ленобласти. Коммерческий транспорт предполагается полностью убрать, за исключением тех, что работают по заказу Ленинградской области. При этом весь транспорт, который работает по заказу Правительства Санкт-Петербурга, будет исключительно социальный, подчеркнул Поляков.

Планируется учесть особенности местности, где будет передвигаться общественный транспорт. Так, для узких дорог будут специальные автобусы небольшой вместимости.



Поляков рассказал, что обновление подвижного состава общественного транспорта в Петербурге идет полным ходом. Закуплены новые трамваи, которые выйдут на работу уже в конце марта.



Петербуржцы вскоре смогут оплатить проезд любым удобным способом: и банковской картой, и "Подорожником", и со смартфона. При этом наличными платить будет нельзя.

Новая модель транспортного обслуживания стартует в июле 2022 года, отметил Поляков.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.