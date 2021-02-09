Утром во вторник Петербург встал в пробках

В Петербурге на дорогах снова повышенный траффик, хотя и немного слабее, чем накануне, когда утренние пробки оценивались в семь баллов. Сегодня загруженность оценивается в шесть, хотя ситуация может измениться, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются в центре - у Московского вокзала, на Дворцовой набережной. Также медленно едет Московский проспект, наблюдаются заторы в Купчино, у станции "Лесная" и др.

Также несвободно у Финляндского вокзала, на Обводном канале. Местами стоит и КАД.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в ГУ МЧС по нашему городу сегодня предупредили автолюбителей о гололедице, которая является потенциальным провокатором ДТП и, соответственно, заторов на дорогах.