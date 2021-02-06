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Беглов проверил машины, которые убирают снег с ЗСД

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© Фото: Балтфото

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На трассе работы ведутся синхронно с остальными улицами Петербурга.

Ггубернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел Южную механизированную базу Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Кубинской улице. На базе работают службы, которые чистят дорогу, следят за безопасностью на ней, за электроснабжением.

На базе можно отремонтировать технику, там есть и склад. Число работников базы - около восьми сотен человек.

У ЗСД есть своя снегоплавильная установка - ее используют только во время сильных снегопадов.

Беглов уточнил, что на улицах и магистралях города уборка и вывоз снега полностью синхронизированы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в нашем городе ожидается снег. Также синоптики обещали мороз, в Ленобласти температура ночью может опуститься до -25 градусов.

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