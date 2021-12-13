С улиц Петербурга с начала зимы вывезли 650 тысяч кубометров снега

В Петербурге с начала зимы было вывезено 650 тысяч кубометров снега. Об этом 13 декабря сообщает ЛенТВ24 со ссылкой на начальника Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Петербурга Вадима Мизюкина.

Ежедневно с улиц Северной столицы спецтехника вывозит по 54,7 кубов снежных масс. Всего же с начала зимы было утилизировано уже 650 тысяч кубометров. В прошлом году такое количество снега в городе убрали ближе к середине февраля.

На улицы города каждый день выходят более тысячи единиц снегоуборочной техники. Комитет по благоустройству совместно с Комитетом по транспорту активно эвакуирует неправильно припаркованные транспортные средства, мешающие уборке. Нарушителям будет выписан штраф в размере трех тысяч рублей. Кроме того, им придется также оплатить услуги эвакуатора, стоимость которых составляет 3100 рублей.