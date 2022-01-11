Петербург «потерялся» в кучах снега

Жители сразу нескольких районов Петербурга жалуются на огромные кучи снега, мешающие проходу пешеходов и проезду автомобилей. Об этом 11 января сообщают «НЕВСКИЕ НОВОСТИ».

Так, на отсутсвие уборки снега пожаловался жители Транспортного переулка и улицы Черняховского. Фотографии «снежного апокалипсиса» они опубликовали в социальных сетях на страницах районных сообществ.

По мнению горожан, власти Северной столицы совсем не справляются с уборкой улиц. Губернатор Александр Беглов, несмотря на регулярные отчеты об успешно проделанных коммунальными службами работах, не может обеспечить работу достаточного количества спецтехники и дворников.