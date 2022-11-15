Первый снегопад в Петербурге застал врасплох коммунальщиков

Северную столицу в ночь на вторник, 15 ноября, накрыл сильный снегопад. Несмотря на прогнозы синоптиков, коммунальные службы Петербурга оказались не готовы к началу зимнего сезона — на улицы выведено всего 120 единиц спецтехники, сообщает издание «Слово и Дело».



Примечательно, что в городе на прошлой неделе проводилась «тренировка» по уборке снега, коммунальщики имитировали работу прямо под осенним дождем. Подобная подготовка, похоже, не привела к повышению эффективности, очищать от снега Северную столицу вновь почти некому.



Как показывает опыт прошлых лет, Петербург вновь может столкнуться со «снежным» коллапсом. Ранее горожане не раз жаловались как на плохое качество очистки улиц, так и на масштабные пробки.