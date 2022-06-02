Преимущества поэтапной транспортной реформы в Петербурге назвал депутат Павлов

Единая льготная система стала важным плюсом перехода Петербурга к новой транспортной модели обслуживания. Об этом рассказал депутат петербургского ЗакСа от партии «Новые люди» Дмитрий Павлов. Его точку зрения публикует «МК в Питере».

Дмитрий Павлов напомнил, что основной задачей реформы является улучшение качества жизни петербуржцев. Улучшение транспортной системы обязательно предполагает развитие сферы общественного транспорта в городе. Преимуществом реформы является возможность для льготников иметь одну карту для оплаты проезда в поездках по городу.

Важной особенностью новой реформы парламентарий назвал постепенность. Маршрутки для многих стали привычным видом транспорта, которым они ежедневно пользуются для перемещения. Соответственно, переходить к новой системе нужно постепенно с учетом пожеланий и сложившихся привычек петербуржцев.

Второй этап транспортной реформы в Петербурге проводится с 1 июня. В городе введены 20 новых маршрутов, обслуживать которые вышел обновленный подвижной состав.